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السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

روسيا تدعو للامتناع عن أي خطوات تعرقل الانتخابات الفلسطينية

السبت 10/أبريل/2021 - 02:40 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
وكالات
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دعت روسيا اليوم السبت، إلى ضرورة الامتناع عن اتخاذ اي خطوات من شأنها عرقلة عملية الانتخابات الفلسطينية.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان أن موسكو ترى في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في الـ 22 من مايو المقبل "خطوة باتجاه تجاوز حالة الانقسام في الصفوف الفلسطينية".

وشددت على أهمية التخلي عن أي ممارسات من شأنها إحباط عملية انجاز العملية الانتخابية وبالتالي إبعاد آفاق العودة الى طاولة المفاوضات.

ودعا البيان الى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين قائلا إن "استعادة الوحدة الفلسطينية تتسم بأهمية اساسية لمعافاة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية".

وجدد استعداد روسيا للمضي قدما لتعزيز الوحدة بين حركتي فتح وحماس وغيرها من المنظمات الفلسطينية على قاعدة البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك من خلال لقاء مرتقب لممثلي هذه المنظمات في موسكو.

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