«المنشآت الفندقية» تطالب أعضائها بسرعة إعلان مدى استفادتها من المبادرات

طالبت غرفة المنشآت الفندفية برئاسة ماجد فوزي، أعضائها بسرعة موافاة فروعها والشعب التابعة لها ببيان تفصيلي حول مدى استفادتها من المبادرات التي أطلقتها الحكومة ممثلة في مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع السياحى الخاصة سداد الرواتب وتكاليف الصيانة والإحلال والتجديد.وقالت الغرفة، في كتاب دوري عمم على أعضاء الجمعية العمومية، إن وزارة السياحة والآثار طالبت الغرفة بضرورة موافاتها ببيان فعلي يتضمن عدد المنشآت الفندقية التي قامت بصرف القرض الخاص بمبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بالقطاع السياحي لسداد الرواتب وتكاليف الصيانة.وصممت الغرفة استمارة وأرفقتها بالكتاب الدوري لإدراج البيانات المطلوبة وإعادة إرسالها مرة أخرى إلى الغرفة، على أن تكون هذه البيانات بصيغة "SOFT COPY" أو "EXCEL SHEET" وليس pdf، وإرسالها على إيميلات الفروع والشعب التابعة للغرفة.