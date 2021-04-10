قطاع تكنولوجيا المعلومات سجل 170 مليون دولار في مجال الشركات الناشئة في 2020

انطلقت اليوم السبت 10 ابريل 2021، فاعليات حفل تتويج جولات تيكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال 2021، تحت رعاية وحضور المهندس عمرو محفوظ؛ مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية والتطوير؛ الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا)، والتي عقدت في 14 محافظة مصرية، طوال 6 أسابيع، بهدف تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال، وتمكين رواد الأعمال ومساعدة الشركات الناشئة في هذا القطاع الحيوي على النمو والتوسع.قال المهندس طارق القاضي مؤسس "تيكني": "في العام الخامس لجولات تيكني، ان جائحة كورونا فرضت علينا التحرك بسرعة كبيرة وكان هدفنا تجميع اكبر عدد من الداعمين للشركات الناشئة ونجاحنا نتيجة لنجاح الشركات والمنظومة متكاملة وان نكون حلقة وصل بين الهيئات الحكومية وشركائنا من الكيانات الكبيرة لدعم الشركات الناشئة.و أضاف القاضي خلال الجلسة الافتتاحية للحفل، بحضور المهندس عمرو محفوظ المدير التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " ايتيدا"الذي اكد ان الشركات الناڜئة يدعم وينمي الاقتصاد المصري الكلي ومصدر هام لتوفير العملات الاجنبية،و اصبح فكر الشباب الان مختلف تماما في عقلية التفكير خارج الصندوق في الحصول علي وظيفة بعيدا عن الوظائف الحكومية التي اصبحت خارج اهتمام الغالبية العظمي من الشباب المصري تماما، مشيرا الي انه تم تسجيل 170 مليون دولار في مجال الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضي، ومصر اصبحت احد اكبر 10 دول استثمارا ي هذا القطاع.و اوضح محفوظ، ان مصر احتلت المركز الثاني خلال العام الماضي علي مستوي الشرق الاوسط في استثمارات الشركات الناشئة.و كشف محفوظ، انه تم عمل الكثير من البرامج لدعم الشركات الناشئة، وخلال العام الجاري سيتم العمل علي برنامج لدعم صادرات الشركات الناشئة في مجال الاتصالت وتكنولوجيا المعلومات، ومنح حوافز اكثر للشركات العاملة خارج نطاق القاهرة الكبري، وتم كذلك عمل معسكر تدريب للشركات بالتعاون مع الجامعة الامريكية، نعمل الان علي عمل براند خاص بمصر في مجال الشركات العاملة بالقطاع، واشار الي انه تم منذ اسبوعين بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وشركة سيمنز اول مركز تدريب علي الثورة الصناعية الخامسة في مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة، ونحن نعمل علي خلق البيئة اللازمة لعمل المنظومة المتكاملة لتكون مصر في المراكز المتقدمة في مجال التكنولوجيا.واوضح انه تم افتتاح مركز للابداع التكنولوجي ففي محافظة قنا، وسيتم افتتاح فرع قيبا في محافظة اسوان، واشار الي ان هناك اهتمام كبير بالمرأة وتم اطلاق برنامج "هي رائدة " لدعم افكار الشركات الناشئة للسيدات.وفيما يتعلق بحفل التتويج اليوم، أشار المهندس طارق القاضي، إلى أن النهائيات تعقد برعاية هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وشركة "روش" و"هيفوس" و"انرشيا" وصندوق «سند» وحاضنة الأعمال "إدفينتشورز" و"الشواربي للمحاماة".وأَضاف "القاضي" أن الحدث سيشهد إقامة معرض ستشارك فيه شركات ناشئة من 14 محافظة في مصر، تقدم أحدث منتجاتها وابتكاراتها في مجال التكنولوجيا والاتصال، إلى جانب المسابقة التي سوف يتنافس فيها الشركات الناشئة التي تأهلت للنهائي – للفوز جائزة قيممة 100 الف جنيه.وأِشار إلى أن المناقشات والمحاضرات ستناقش 4 قطاعات مختلفة هي:التكنولوجيا الصحية والتكنولوجية التعليمية وتكنولوجيا العمارة والعقارات والتكنولوجيا النظيفة، بهدف إتاحة الفرصة لأصحاب الشركات الناشئة للتعرف على التحديات والصعوبات التي تواجه كل قطاع، مما يدفعهم للتفكير بشكل مبتكر في حلول لكل المشاكل.