رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

قطاع تكنولوجيا المعلومات سجل 170 مليون دولار في مجال الشركات الناشئة في 2020

السبت 10/أبريل/2021 - 02:37 م
المهندس طارق القاضي
المهندس طارق القاضي
دعاء أبو العزم _ طارق عتمان
طباعة
انطلقت اليوم السبت 10 ابريل 2021، فاعليات حفل تتويج جولات تيكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال 2021، تحت رعاية وحضور المهندس عمرو محفوظ؛ مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية والتطوير؛ الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا)، والتي عقدت في 14 محافظة مصرية، طوال 6 أسابيع، بهدف تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال، وتمكين رواد الأعمال ومساعدة الشركات الناشئة في هذا القطاع الحيوي على النمو والتوسع.

قال المهندس طارق القاضي مؤسس "تيكني": "في العام الخامس لجولات تيكني، ان جائحة كورونا فرضت علينا التحرك بسرعة كبيرة وكان هدفنا تجميع اكبر عدد من الداعمين للشركات الناشئة ونجاحنا نتيجة لنجاح الشركات والمنظومة متكاملة وان نكون حلقة وصل بين الهيئات الحكومية وشركائنا من الكيانات الكبيرة لدعم الشركات الناشئة.

و أضاف القاضي خلال الجلسة الافتتاحية للحفل، بحضور المهندس عمرو محفوظ المدير التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " ايتيدا"الذي اكد ان الشركات الناڜئة يدعم وينمي الاقتصاد المصري الكلي ومصدر هام لتوفير العملات الاجنبية،و اصبح فكر الشباب الان مختلف تماما في عقلية التفكير خارج الصندوق في الحصول علي وظيفة بعيدا عن الوظائف الحكومية التي اصبحت خارج اهتمام الغالبية العظمي من الشباب المصري تماما، مشيرا الي انه تم تسجيل 170 مليون دولار في مجال الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضي، ومصر اصبحت احد اكبر 10 دول استثمارا ي هذا القطاع.

و اوضح محفوظ، ان مصر احتلت المركز الثاني خلال العام الماضي علي مستوي الشرق الاوسط في استثمارات الشركات الناشئة.

و كشف محفوظ، انه تم عمل الكثير من البرامج لدعم الشركات الناشئة، وخلال العام الجاري سيتم العمل علي برنامج لدعم صادرات الشركات الناشئة في مجال الاتصالت وتكنولوجيا المعلومات، ومنح حوافز اكثر للشركات العاملة خارج نطاق القاهرة الكبري، وتم كذلك عمل معسكر تدريب للشركات بالتعاون مع الجامعة الامريكية، نعمل الان علي عمل براند خاص بمصر في مجال الشركات العاملة بالقطاع، واشار الي انه تم منذ اسبوعين بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وشركة سيمنز اول مركز تدريب علي الثورة الصناعية الخامسة في مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة، ونحن نعمل علي خلق البيئة اللازمة لعمل المنظومة المتكاملة لتكون مصر في المراكز المتقدمة في مجال التكنولوجيا.

واوضح انه تم افتتاح مركز للابداع التكنولوجي ففي محافظة قنا، وسيتم افتتاح فرع قيبا في محافظة اسوان، واشار الي ان هناك اهتمام كبير بالمرأة وتم اطلاق برنامج "هي رائدة " لدعم افكار الشركات الناشئة للسيدات.

وفيما يتعلق بحفل التتويج اليوم، أشار المهندس طارق القاضي، إلى أن النهائيات تعقد برعاية هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وشركة "روش" و"هيفوس" و"انرشيا" وصندوق «سند» وحاضنة الأعمال "إدفينتشورز" و"الشواربي للمحاماة".

وأَضاف "القاضي" أن الحدث سيشهد إقامة معرض ستشارك فيه شركات ناشئة من 14 محافظة في مصر، تقدم أحدث منتجاتها وابتكاراتها في مجال التكنولوجيا والاتصال، إلى جانب المسابقة التي سوف يتنافس فيها الشركات الناشئة التي تأهلت للنهائي – للفوز جائزة قيممة 100 الف جنيه.

وأِشار إلى أن المناقشات والمحاضرات ستناقش 4 قطاعات مختلفة هي:

التكنولوجيا الصحية والتكنولوجية التعليمية وتكنولوجيا العمارة والعقارات والتكنولوجيا النظيفة، بهدف إتاحة الفرصة لأصحاب الشركات الناشئة للتعرف على التحديات والصعوبات التي تواجه كل قطاع، مما يدفعهم للتفكير بشكل مبتكر في حلول لكل المشاكل.

موضوعات متعلقة

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

السيسي خلال مؤتمر مع نظيره التونسي: تناولنا تطورات الأزمة الليبية


الصور

image description

مياه أسيوط: استمرار عمليات الإحلال والتجديد بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

image description

محافظ أسيوط: زراعة 233 ألف فدان قمح وتجهيز 28 شونة لاستلام الأقماح

image description

جامعة أسيوط تقيم احتفالية «لأجلك يا أمى» لتكريم الأمهات

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

السعودية تعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة فى رمضان

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

آلاف يحتجون في بلجراد مطالبين الحكومة بوقف التلوث

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

معايدات رمضان 2021.. أفضل رسائل تهنئة بمناسبة الشهر الكريم

رماد وحجارة ساخنة إثر ثوران بركان فى جزيرة سانت فنسنت فى الكاريبى

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
المزيد

الثقافة

مصطفى رحمة يدعو لإيداع عبدالله رشدي مستشفى الأمراض العقلية

قرى دمياط تستقبل القوافل الثقافية

غدًا مناقشة «ست زوايا للصلاة» لأميرة بدوي

قصور الثقافة تقدم «المهان» بمسرح الحديقة الدولية