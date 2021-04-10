صرف سلع تموينية بـ29 مليون جنيه في الأقصر

شنت مديرية تموين الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين حملات تفتيشية يومية أسفرت عن تحرير 148 محضر ومخالفة تموينية، منها 49 ضد المخابز و89 ضد الأنشطة الأخرى بالأسواق و10 ضد الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية.وقالت المديرية، إنه جرى خلال المدة من 1 حتى 9 أبريل 2021 صرف سلع تموينية بمبلغ 29 مليون جنيه، بموجب البطاقات التموينية، بما يعادل 67.4% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين، كما تم صرف سلع حرة بمبلغ مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مارس 2021 لـ40 ألف بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.وأضافت، أنه صرف 25.2 مليون رغيف بلدي مدعم من المخابز البلدية بالبطاقات التموينية، بمعدل صرف 2.8 مليون رغيف في اليوم، كما تم صرف 1915 طن دقيق بلدي مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية.