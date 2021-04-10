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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تثمن العفو الرئاسي عن محكومين وتدعو لفك كرب الغارمات

السبت 10/أبريل/2021 - 02:25 م
عبلة الهواري
عبلة الهواري
سعيدة عامر
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رحبت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم عن باقي المدة، مؤكدًة أن مثل هذه القرارات من شأنها أن ترفع العبء والمعاناة عن الأسر المصرية وتجمع روابطها وتلم شملها.

وقالت الخواري لـ"الدستور"، إن قرارات العفو الرئاسي هي حق أصيل للرئيس وقد استخدمها كثيرًا لرغبته في إدخال السرور على الأسر المصرية، مشددًة على أن مثل هذه القرارات تضحد الدعاوى التي تثار ضد أوضاع حقوق الإنسان بمصر.

وطالبت البرلمانية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار المزيد من قرارات العفو الرئاسي خاصة عن النساء الغارمات لفك كربهم وكرب أسرهم كما فعل من قبل، فالمرأة عمود الأسرة وعدم وجودها يهدد الأبناء بالضياع وينذر بكارثة اجتماعية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر أمس الجمعة القرار رقم 143 لسنة 2021 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل 2021 وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1442 هـ، ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

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