مياه أسيوط: استمرار عمليات الإحلال والتجديد بالمحافظة

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن معدلات تنفيذ خطة الإحلال والتجديد بالشركة، تمضى قدما وفق المعدلات الزمنية الموضوعة، للارتقاء بخدمات المياه والصرف الصحي بمراكز "ساحل سليم، مركز الفتح، مركز البداري، مركز أبنوب".وأوضح، أن أعمال الإحلال والتجديد شملت محطات مياه ما بين "مرشحة، ارتوازي"، وأعمال مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات المياه بمختلف الأقطار، كما تم الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة الحبايشة الارتوازي، وذلك من خلال عمل إحلال وتجديد لعدد 2 بئر ارتوازية بالمحطة، وتزويد المحطة بمولد ديزل، فضلا عن إعادة تأهيل المظهر الخارجي للمحطة وإتمام أعمال الإنارة بالمحطة.وأضاف أنه جار إحلال وتجديد "محطة دير تاسا، محطة ساحل سليم الجديد، محطة ساحل سليم المرشحة" بمركز ساحل سليم، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة "محطة منشأة همام، محطة مياه البدارى الشرقية، محطة قاوـ قرية النواورة، محطة مرشحات تل زايد محطة الطوارئ" بمركز البداري، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة "محطة بصره، محطة كوم سعيد، محطة المسح" بمركز أبنوب، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة "محطة الطوابية المرشحة" مركز الفتح.