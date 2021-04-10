مصطفى رحمة يدعو لإيداع عبدالله رشدي مستشفى الأمراض العقلية

دعا الفنان التشكيلي مصطفى رحمة إلى إيداع عبدالله رشدي مستشفى الأمراض العقلية، قائلًا في منشور له على حسابه الشخصي عبر "فيسبوك": "فوضى يحدثها فسل إيداع عبد الله رشدي مشفى للأمراض النفسية والعقلية أصبح واجبًا وطنيًا وإنسانيًا ودينيًا لنتخلص من صوت وعقلية أصبحت مرفوضة ومنبوذة من قطاع كبير من المسلمين والمسيحيين".وتابع: وبعدما أصبح شيء مقزز بحق٬ وحتى لا تتكرر ظاهرة «رشدي»، فليس أسوأ من أن تكون واحدًا ضمن قطيع، تسمع لمن يتخذوا من منهج التلقين والمحفوظات وسيلة لعدم استخدام العقل، هؤلاء الغوغاء هم صفوة جمهور الواعظين اليوم، وبجميع الأديان، الذين رفض د. طه حسين أطروحاتهم بمرجعياتهم الدينية التي أكل عليها الدهر، فكان أن غرّد خارج السرب، فامتلك مكانة تليق به بين المفكرين التنويريين، وإن كرهه الكارهون، فقد أعمل العميد عقله ورأى ببصيرته ما لم نره، وقال كلام حق في الأزهر والأزاهرة.وأضاف «رحمة» مستشهدًا بما ورد في "الأيام للدكتور طه حسين": "كان صاحبنا الفتى قد أنفق أربعة أعوام في الأزهر، وكان يعُدّها أربعين عامًا، لأنها قد طالت عليه من جميع أقطاره، كأنها الليل المُظلم قد تراكمت عليه السحب القائمة الثقال، فلم تدع للنور إليه منفذًا، وإنما كان يضيق أشدّ الضيق بهذا السأم الذي ملأ عليه حياته كلها، حياة مطردة متشابهة لا يجدّ فيها جديد منذ أن يبدأ العام الدراسي إلى أن ينقضي، وهو في كل تلك الدروس التي تبدأ بعد صلاة الفجر، وحتى درس بعد صلاة المغرب يسمعه من هذا الشيخ أو ذاك، وهو في كل هذه الدروس يسمع كلامًا معادًا وأحاديث لا تمس قلبه ولا ذوقه، ولا تغذو عقله، ولا تضيف إلى علمه علمًا جديدًا، وكان الفتى يفكر في أن أمامه ثمانية أعوام آخرى، سيعدّها ثمانين عامًا، وعليه أن يختلف إلى هذه الدروس كما تعود أن يفعل، وأن يعيد ويبدئ في هذا الكلام، الذي لا يسيغه ولا يجد فيه غناء.وقال في موضع آخر وهو كلام حق أيضًا: "مصر لا تحتاج إلى شيء بمقدار ما تحتاج إلى تحرر عقول أبنائها، وهي إذا حررت عقول أبنائها بلغت كل ما تريد في فروع الحياة جميعًا، حتى يغزو بالمعرفة نفوس المواطنين جميعًا، وبأن يعظّم سلطان العقل حتى لا يخشى رقيبًا حين يعلن ما يرى خطأ كان أو صوابًا".