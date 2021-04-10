«تعليم الجيزة»: 400 طالب بكل إدارة يخوضون الامتحان التكميلي غدا

قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه سينطلق غدا الامتحان التكميلي لطلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة.وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين سيخوضون الامتحان التكميلي يتراوحون بين 400 و500 طالب بكل إدارة تعليمية.جدير بالذكر، أنه سينطلق غدا الأحد، الامتحان التكميلي لطلاب الشهادة الإعدادية، للطلاب الذين لم يجتازوا امتحان الفصل الدراسي الأول أو تغيبوا عنه.