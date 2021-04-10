رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 13 طن دقيق غير صالحة للاستهلاك الآدمى

السبت 10/أبريل/2021 - 02:55 م
ضبط دقيق غير صالح
ضبط دقيق غير صالح
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
تمكنت مديرية التموين بالغربية بالاشتراك مع مباحث تموين الغربية، اليوم السبت، من ضبط 13 طن دقيق "فاخر" غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص، قبل طرحها للبيع بالأسواق.

كان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا يتضمن تمكن الرقابة التموينية بالاشتراك مع مباحث التموين فى حملة، من ضبط 13 طنا و800 كيلو دقيق "فاخر" غير صالحة للاستهلاك الآدمى ووجود تغير فى خواصها الطبيعية، معبأة داخل عبوات وشكائر مدونة عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى: قضايا عدة تجمع مصر وتونس منها مكافحة التدخلات الخارجية

شريف عامر يعلن إصابة والدته بانسداد شرايين المخ

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي


الصور

image description

مياه أسيوط: استمرار عمليات الإحلال والتجديد بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

image description

محافظ أسيوط: زراعة 233 ألف فدان قمح وتجهيز 28 شونة لاستلام الأقماح

image description

جامعة أسيوط تقيم احتفالية «لأجلك يا أمى» لتكريم الأمهات

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

رماد وحجارة ساخنة إثر ثوران بركان فى جزيرة سانت فنسنت فى الكاريبى

«تودز» تضم نجمة إنستجرام «كيارا فيرانيي» إلى مجلس إدارتها

مواعيد القطارات اليوم السبت 10-4-2021

إيطالى يعرض ما يعادل 10 آلاف يورو من عملة البيتكوين لتشويه وجه حبيبته السابقة

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

قرى دمياط تستقبل القوافل الثقافية

«أفيش الصناعات الثقافية».. محاضرة لـ«مصطفى عوض» بجامعة الإسكندرية

«عيلة الفقرى» تستضيف أطفال المتحابين فى الله بالمسرح العائم

تعرف على عروض صندوق التنمية الثقافية السينمائية اليوم