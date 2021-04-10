ضبط 13 طن دقيق غير صالحة للاستهلاك الآدمى

تمكنت مديرية التموين بالغربية بالاشتراك مع مباحث تموين الغربية، اليوم السبت، من ضبط 13 طن دقيق "فاخر" غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص، قبل طرحها للبيع بالأسواق.كان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا يتضمن تمكن الرقابة التموينية بالاشتراك مع مباحث التموين فى حملة، من ضبط 13 طنا و800 كيلو دقيق "فاخر" غير صالحة للاستهلاك الآدمى ووجود تغير فى خواصها الطبيعية، معبأة داخل عبوات وشكائر مدونة عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.