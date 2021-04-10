لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تنظم قافلة طبية شاملة بإيتاى البارود

نظمت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير للتنمية قافلة طبية لعلاج المرضى الغير قادرين بقرية كفر محمود التابعة لمركز ومدينة ايتاي البارود محافظة البحيرة وذلك بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء وكلية الطب البشري وطب الأسنان جامعة الإسكندرية ومستشفيات أبو الريش بالقاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية الشئون الصحية بالبحيرة.وشملت القافلة تخصصات "العيون - الجلدية - القلب - الأطفال - الأمراض المزمنة - العمليات الجراحية - الأطراف الصناعية - جلسات الجامانايف لمرضى الأورام- الأسنان" على نفقة الدولة.يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنةمحافظ البحيرة،وبالتعاون مع جامعة الإسكندرية.