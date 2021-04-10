السعودية تغلق 542 مسجدًا بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن إغلاق 16 مسجدًا جديدًا بعد الكشف عن 16 حالة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المساجد التي تم إغلاقها بالمملكة 542 مسجدًا.وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "أغلقت وزارة الشئون الإسلامية اليوم 16 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين".وأشارت إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 62 يومًا، بلغ 542 مسجدًا، تم فتح 519 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على سلامة مرتادي بيوت الله.