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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات التطهير والتعقيم بمختلف الأحياء .

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات التطهير والتعقيم بمختلف الأحياء

السبت 10/أبريل/2021 - 02:16 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، باستمرار وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم التى تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد بمختلف الأحياء وكذلك حملات رش وتطهير وتعقيم عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية والهيئات والمؤسسات الحكومية والميادين التى تتم بالتنسيق بين الأحياء والاجهزة المعنية وذلك حرصا على الصحة العامة للمواطنين من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء والأجهزة المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشدد المحافظ على التنسيق بين الأحياء وجهاز الإنقاذ والطوارىء والقوارض والحشرات والطب البيطرى والعمل المكثف ليلا ونهارا فى كافة الأنحاء.

وأوضح اللواء عادل الغضبان على أن هناك تكثيف لحملات الرقابة والتفتيش بالاحياء وذلك من أجل الحد من الازدحام والتكدس، مؤكدا ضرورة البعد عن التجمعات ومنع الاختلاط والحرص على ترك مسافة مترا بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد.

يأتى ذلك فى إطار جهود الأجهزة التنفيذية المستمرة والمكثفة خلال هذه الفترة لمنع انتشار العدوى بين المواطنين وتكثيف الإجراءات الاحترازية التى تتم تداعيات المرحلة الثالثة من الوباء المستجد.

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