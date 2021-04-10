محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة بحلول شهر رمضان الكريم.تضمنت البرقية: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان سائلين الله أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي".كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والشيخ احمد الطيب شيخ الأزهر، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية بهذه المناسبة الكريمة سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.