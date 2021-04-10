صحة أسوان: توقيع الكشف المجانى على 4195 مواطنا خلال القوافل الطبية

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية الشماخية بمركز إدفو، وقرية العتمور بمركز كوم أمبو، وذلك تحت رعاية الدكتور أيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة باسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.واستمرت أعمال القافلة لمدة يومان في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 4195 مواطنا.وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.