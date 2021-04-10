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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير مصر في بلجراد يستقبل فوجا صربيا قبل أول زيارة سياحية لمصر

السبت 10/أبريل/2021 - 02:07 م
عمرو الجويلي
عمرو الجويلي
وفاء علي
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استقبل سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلي"، ممثلين عن الفوج البرلماني الطبي الإعلامي الصربي الذى يقوم يزيارة سياحية إلى مصر في الفترة من 11 إلى 17 أبريل بمبادرة من عضو الجمعية الوطنية لصربيا "دراجان ماركوفيتش بالما"، في إطار التوأمة بين مرسى علم بالبحر الأحمر وياجودينا بصربيا.

ويتكون الفوج من نحو 127 شخصًا يتضمن أعضاء برلمان ومجالس محلية، وعدد كبير من مديرى المراكز الطبية والمستشفيات والأطباء المتخصصين إضافة إلى مراسلين لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والاجتماعية.

وأثنى "الجويلي" على المبادرة مرحبًا بتوجه نخبة القطاع الصحى الصربى لقضاء إجازات الربيع بمصر مشجعًا على تنظيم رحلات منظمة للمهن الأخرى وللطلاب على ذات النهج، لتفتح المجال أمام سياحة الأفواج المتخصصة التي تتيح الاستمتاع بأماكن الجذب الثقافية والشاطئية، جنبًا إلى جنب مع عقد لقاءات وظيفية تتيح تبادل الخبرات والمعرفة. ولفت سفير مصر في بلجراد إلى أن الزيارة تأتى تتويجًا للتوأمة مع "مرسى علم" حيث سبق أن استقبل اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وفود قيادات مدينة "ياجودينا" بصربيا في زيارات سابقة لبحث تلك الأنشطة.

من جهته، كان رئيس "الجمعية النيابية" لمدينة ياجودينا "دراجان بالما" قد أعلن على هامش مشاركة سفير مصر في بلجراد كضيف شرف للاجتماع الأول لجمعية الصداقة البرلمانية مع مصر بعد إعادة تشكيلها، أن تنظيم الزيارة يأتي تقديرًا للجهد الذى يبذله القطاع الطبى ككل لمواجهة الجائحة، لكنه حرص أيضًا على تضمين عدد من كبار الأطباء قاموا بعمليات زراعة للقلب والكبد حيث تعتبر زيارة مصر أكبر مكافأة يمكن تقديمها إليهم.

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