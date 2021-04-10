تقديم 51 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا فى الإمارات

أعلنت وزراة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تقديم 51.471 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغت 8.975.014 جرعة، بمعدل توزيع 90.74 جرعة لكل 100 شخص.وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، تسجيل 1.931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 237.130 فحوصات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 481.937 حالات منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.529 حالة.وأشارت الوزارة، إلى شفاء 1.833 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 466.804 حالة.