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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة تتابع التطوير بمحمية سانت كاترين ومشروع «التجلي الأعظم»

السبت 10/أبريل/2021 - 02:04 م
جريدة الدستور
أريج الجيار
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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر تشهد حاليا تحولا تنمويا سريعا في كافة المجالات، ومحمية سانت كاترين تعد أحد أهم المحميات الطبيعية في مصر والتي تبذل الدولة جهودًا عديدة في مجال الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والثروات الطبيعية بها، وهو ما يسعى إليه مشروع التجلي الأعظم الذى يعد نقله نوعية للمدينة، حيث يراعى فيه وبكافة أعمال التطوير التي تقوم بها الدولة للتوافق البيئي، ليعطى رسالة لنا وللعالم أن مصر تحافظ على ثرواتها الطبيعية بالتوازى مع سعيها المتواصل للتنمية.

جاء ذلك خلال جولة الدكتورة ياسمين فؤاد التفقدية لمتابعة أعمال التطوير بمشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين ضمن زيارتها لمحافظة جنوب سيناء لمتابعة الأوضاع البيئية، بحضور المهندسة إيناس حافظ، نائب محافظ جنوب سيناء، وممثلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضافت فؤاد، أن مدينة سانت كاترين تأتي ضمن المدن التي تلقى اهتمام كبير من قبل الدولة، إذ ينفذ مشروع "التجلي الأعظم" فوق أرض السلام، الذي يهدف لإنشاء مزار روحاني بالمدينة وهى منطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم، حيث يجتمع فيها العديد من المميزات البيئية والروحانية والتراثية والثقافية، وهو ما سيقوم المشروع بإبرازها والترويج للمدينة عالميا كوجهة للسياحة البيئية والروحانية.

وشددت وزيرة البيئة على أن أعمال التطوير تراعي عدم المساس بالجزء الرئيسي من المحمية الطبيعية، وموقع الوادي المقدس، مع عدم إقامة أي مبان بهذه المواقع، حفاظا على قدسية وأثرية والطبيعة الفريدة للمنطقة، حيث سيتم إعداد دراسات بيئية للمشروع ليتوافق التطوير مع الحفاظ على الطبيعة ورعاية مصالح المجتمع المحلي كشريك أساسي لكافة أعمال التطوير.

واختتمت وزيرة البيئة جولتها بزيارة دير سانت كاترين، كأحد أهم معالم المدينة وتراثها.

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