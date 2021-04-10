محافظ الوادي الجديد يتابع استعدادات شهر رمضان بمراكز المحافظة

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اجتماعا مع رؤساء مراكز المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك للاطمئنان على جاهزية الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة.حيث وجه بتكثيف المرور على الأسواق والمخابز للتأكد من توافر السلع الأساسية وصلاحيتها وتنشيط تجارة الجملة وفتح شوادر لبيع اللحوم ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة وطرحها للمواطنين للسيطرة على الأسعار ومحاربة الغلاء.كما شدد على متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالأسواق العامة والمقاهي والمواقف والمساجد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للحد من إنتشار فيروس كورونا.من ناحية أخرى، وجه الزملوط بحصر جميع مباني الخطورة الداهمة بكافة المراكز لإزالتها وتعويض أصحابها حفاظًا على أرواحهم، وحصر أعداد المعتدين على أراضي الدولة المتقدمين لتقنين أوضاعهم ولم يستكملوا سداد الرسوم لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.