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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بالحملات المكثفة على المقاهى والكافيتريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

محافظ بورسعيد يوجه بشن حملات مكثفة على المقاهى والكافيتريات

السبت 10/أبريل/2021 - 02:03 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الأحياء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور لجان وإدارة التفتيش والمتابعة بمحافظة بورسعيد.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المقاهى والكافتيريات بالمحافظة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة التى تشهد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا ونظرا لاستقبال شهر رمضان المبارك والذى يتطلب مزيد من الإجراءات الاحترازية واستمرار الحملات الرقابية على الأسواق للحد من التجمعات والتكدس فى الأسواق.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وإدارة التفتيش والمتابعة باتخاذ إجراءات رادعة تصل للغلق فى حال الإخلال بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمقاهى والكافتيريات، كما وجه رؤساء الأحياء بإزالة الأسواق العشوائية لمنع مظاهر التجمعات والتكدس بطريقة عشوائية ومنع انتشار العدوى.

ويهيب محافظ بورسعيد بالمواطنين ضرورة الوعى بالمرحلة الراهنة والتى تشهد الموجة الثالثة من الفيروس المستجد، وضرورة التزام المواطن بكافة الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات والاذدحام خلال الأيام المقبلة والحرص على سلامة الجميع، وارتداء الكمامات ومنع الاختلاط واتخاذ كافة إجراءات السلامة والأمان فى المؤسسات والأسواق ودور العبادة حتى تمر هذه المرحلة بسلام.

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