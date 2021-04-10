تكريم دينا عبد السلام في ختام الإسكندرية للفيلم القصير

يختتم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مساء اليوم دورته السابعة التي رفعت جميع عروضها لافتة كامل العدد بعد الإقبال الجماهيري الكبير الذي يعد أبرز سمات المهرجان، وينتظر أن يتم خلال حفل الختام تكريم المخرجة الدكتورة دينا عبد السلام.وقد أدت الظروف الجوية الصعبة على نقل حفل الختام من مسرح محمد عبد الوهاب المكشوف إلى مركز الإبداع واقتصار فقرات على إعلان وتوزيع الجوائز على الأفلام المشاركة حرصا على سلامة وراحة الضيوف.دينا عبد السلام مخرجة ومنتجة مصرية من محافظة الإسكندرية، أنتجت جميع أفلامها بميزانيات منخفضة للغاية باستخدامها الموارد والمواد المتاحة بشكل خلاق لتغطية نفقاتها.على جانب آخر شهدت أيام المهرجان إلتزاما لافتا بالاجراءات الاحترازية الصحية ضمن خطة الدولة للتعايش الأمن مع فيروس كورونا المستجد، وأخلص فريق العمل على تعقيم القاعات وتوفير مستلزمات الوقاية قبل وأثناء العروض.وتشارك بالمهرجان 18 دولة هي: مصر- فلسطين – سوريا – المغرب – العراق – بلجيكا – الجزائر- الأردن - تونس – الإمارات - لبنان – السعودية – ألمانيا – فرنسا – ليبيا – اليمن – إيطاليا – ماليزيا.وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.