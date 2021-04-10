صدور «القمر في التاريخ والأساطير وأثره على النساء» عن دار العربي للنشر

صدر حديثا عن دار العربي للنشر والتوزيع "القمر في التاريخ والأساطير وأثره على النساء" للكاتب الألماني بيرند برونر وترجمة هبة شريف.اشتهرت أعمال الكاتب الألماني بيرند برونر باستكشافها للعلاقة بين الإنسان وكل ما يبدو بسيطًا في ظاهره، فقدم أعمالًا مثل "الكمثرى والرمان وكتاب الشاي" وأخيرا ترجمت له دكتور هبة شريف كتاب "القمر في التاريخ والأساطير وأثره على النساء".يتناول الكتاب كل العادات والطقوس الشعبية، إلى جانب رصده للأساطير في التاريخ والتى لها علاقة مباشرة بالقمر، إلى جانب كل هذا فهو يبحث في التصورات الشائعة والسائدة عن القمر عند الشعوب.يشير الكاتب إلى أن الكثير من الثقافات تحذر من القيام بأي نشاط في ضوء القمر، ربما فقط لأنَّ الليل هو وقت الاستجمام والراحة من العمل طوال النهار.وأضاف: "كان الناس في القرن التاسع عشر يتناقلون اعتقادًا شعبيًّا يقول إنَّ كل من يعمل في ضوء القمر يتلقى لطمة من يد خفية، أو إنه يعرض عينيه للعمى. ويجب ألا يعمل الناس على دولاب النول حتى وقت متأخر في الليل".وأكد الكاتب: "كان نفس الحال مع الكثير من الفقراء قبل الثورة الصناعية، فذلك يمكن أن يتلف الغزل، وأحيانًا تبالغ المعتقدات الشعبية هنا لتحذر من أن الخيوط المغزولة في أثناء الليل ستتحول إلى حبل يمكن أن يلتف حول رقبة أحد الأقارب فيما بعد".وأضاف: "يقال أيضًا إننا إذا تركنا الغسيل ليجف تحت ضوء القمر، فسوف يصبح القماش خفيفًا، أو إنه سيلتقط ندى الليل السام، كما يجب ألا يسقط ضوء القمر على فراش الزوجية، ويجب ألا تحمل النساء وقت ضوء القمر حتى لا يولد الأطفال بعيوب خلقية أو يولدون مصابين بمرض عقلي".وإذا قام الإنسان بالتبول في اتجاه القمر، فيمكن أن يصاب بتورم في عينيه، وإذا تقيأ أحدهم في اتجاه القمر، فسيصاب فمه بطفح جلدي. كما كان يقال إنَّ حتى الرقص تحت ضوء القمر يمكن أن يكون له مخاطر، لأنَّ هناك اعتقادًا أنَّ القشرة الأرضية تكون في تلك الفترة رقيقة للغاية. كما يعتقد الناس أنَّ خطوات الراقصين التي تدق على الأرض يمكن أن تتسبب في هزات بسيطة تستدعي الأرواح التي تسكن تحت الأرض".الكتاب يستعرض بشكل واف كل ما هو متعلق بالقمر لدى الشعوب ومعتقداتهم إلى جانب أثر ذلك على النساء.