«طنطاوى» يترأس اجتماع مجلس جامعة الوادى الجديد

ترأس الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، اجتماع مجلس الجامعة اجتماعه الشهري، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالمبنى الإداري بالجامعة بحضور الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والسادة عمداء الكليات والسيد أمين عام الجامعة المساعد.وافتتحت الجلسة بعرض فيلم تسجيلي عن أنشطة الجامعة خلال شهر مارس2021، ثم استهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم الشكر للسادة عمداء الكليات على انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بنجاح، لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، والالتزام بخطة الجامعة في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأيضًا التأكيد على سرعة الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية وإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن لسرعة في كل كليات الجامعة.كما وجه الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة عمداء الكليات بتطبيق خطة نظام التعليم الهجين في كليات الجامعة بالفصل الدراسي الثاني، حيث سيتم حضور الفرق الدراسية في الكليات بالتبادل، وستكون الدراسة لطلاب الكليات النظرية والعملية مقسمة بنسب الحضور وجهًا لوجه ومحاضرات عن بُعد بنسب الحضور المقررة لكل كلية، واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.ووجه طنطاوي للسادة عمداء الكليات في ظل توجيهات وزير التعليم العالي، بضرورة العمل مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وجه بضرورة تحويل الكتاب الجامعي إلى الكتاب الإلكتروني في الدراسة بالجامعات بدءًا من العام الجامعي الجديد 2021 – 2022.واستعرض رئيس الجامعة مقترحات لطريقة توزيع الكتاب الإلكتروني والبدائل المتاحة في إعداده.كما استعرض رئيس الجامعة مدى جاهزية وحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات واستكمال باقي التجهيزات المطلوبة ضمن استكمال الجامعة للبنية التكنولوجية التحتية للجامعة وللتغلب على المشكلات التي تواجه هذه الوحدات، منوها إلى أهمية الدور الذي تقوم به هذه الوحدات داخل الكليات ووحدة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة في ظل الظروف الحالية للبلاد.وقد أحاط رئيس الجامعة المجلس علمًا بقرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على تمديد عام استثنائي (ثاني عشر) لهذا العام فقط للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المصرية المعارين بالخارج، نظرًا لتعذر عودتهم بعد انقضاء العام العاشر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها دول العالم كافة.وأكد استمرار الأنشطة الطلابية والثقافية فى الجامعة فى الفصل الدراسى الثاني 2020- 2021، على أن يتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد، مع التأكيد على أن مسئولية هذه الأنشطة مسئولية مباشرة لعميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب مع توسيع قاعدة المشاركة للسادة أعضاء هيئة التدريس بكل كلية ليكون مسئولًا عن أى نشاط ما، مع التنبيه على السادة أعضاء هيئة التدريس على عدم المشاركة في أي حفلات تخرج خارجية للطلاب لحين إشعار آخر، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.وبالنسبة للرحلات العلمية المطلوبة لطلاب بعض الكليات، فقد شدد طنطاوي على أن تكون داخل المحافظة، مشيرًا إلى الأهمية الجغرافية لمحافظة الوادي الجديد.وقد أشار الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة بضرورة رفع تقرير يومي للجامعة عن سير عملية التعليم والأنشطة التي تقوم بها كل كلية.مشددًا على ضرورة ألا تخرج أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للكليات عن المنهج المقرر، وعلى ما تتم دراسته خلال الفصل الدراسي الثاني، فضلا عن أنه يجب أن يكون وفقا لقدرات الطالب المتوسط وأن تراعى الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لافتا إلى ضرورة التوسع في الاختبارات الموضوعية.وقد قدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع العاملين بالجامعة لموافقة التنظيم والإدارة على هيكلة جامعة الوادي الجديد وطبقا لقرار الهيكلة تم استحداث وظائف بجدول وظائف جامعة الوادي الجديد.وبالنسبة لدورات التحول الرقمي لفت طنطاوي إلى أن ثلاث دورات تعادل دورة من دورات تنمية القدرات اللازمة للسادة أعضاء هيئة التدريس.وقد ناقش المجلس خلال جلسته عددًا من الموضوعات المهمة الخاصة بمنح الدرجات العلمية من ماجستير ودكتوراه للباحثين، ومنح اللقب العلمى للأساتذة والأساتذة المساعدين لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إلى جانب عدد من الموضوعات الخاصة بالطلاب والعملية التعليمية منها الأعداد المقترحة للكليات خلال العام الجامعي الجديد 2021-2022م.كذلك ناقش المجلس عددًا من موضوعات شئون الدراسات العليا والبحوث أهمها إنشاء المجلة العلمية لكلية الطب البيطري، وإنشاء المجلة العلمية لكلية الزراعة.كذلك وافق مجلس الجامعة على صرف مكافأة للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمناسبة شهر رمضان المبارك.كذلك استعرض المجلس توجيهات السيد اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد بشأن التنسيق مع الجامعة لدراسة إمكانية إدراج كلية للتعليم الفني ضمن الكليات المزمع إنشاؤها مستقبلًا.