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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: الاستفادة من الدعم الإقليمى والدولى تمنع عودة الإرهاب

السبت 10/أبريل/2021 - 02:14 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
وكالات
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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت: أن الاستفادة من الدعم الدولي والتعاون الإقليمي ستتيح خلق بيئة إقليمية ودولية مساعدة في منع تنشيط الإرهاب.

قال "الكاظمي"، في مؤتمر علمي دولي لجهاز مكافحة الإرهاب عقد ببغداد، إن "الإرهاب أصبح تحديا عالميا يهم الجميع، وقد ساهم العراق بشكل كبير في مواجهة هذا التحدي".

وأكد أن حكومته تعمل على إعادة بناء المؤسسات الأمنية، كي تكون قادرة على القيام بمهامها كاملة، كما تعزز علاقاتها وتعاونها مع الأصدقاء الإقليميين والدوليين لدعم الأمن في العراق.

ورأى: أن بلاده ساعدت العالم بأكمله في التخلص من شبح الإرهاب الذي كان ينتشر بسرعة، مبينا: أن الكثير من الأصدقاء وقفوا إلى جانب العراق في حربه على الإرهاب، لكن النصر كان في النهاية نصرا عراقيا.

ولفت إلى أن القوات العراقية نجحت في الأشهر الماضية في إنهاء وجود ما يسمى بولاية دجلة التابعة لما يسمى تنظيم "داعش" في عملية "السيل الجارف" التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، إضافة إلى تمكنه من قتل قيادات كبيرة في التنظيم.

وشدد على أن استعداد القوات الأمنية العراقية ساهم بتحويل مهمة قوات التحالف الدولي عبر الحوار الاستراتيجي إلى مهام تدريبية واستشارية، ما يعكس التطور الكبير في بناء تلك القوات.

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