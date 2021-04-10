مهندسون شاركوا في بناء «متحف الحضارة» يتحدثون لـ«الدستور»

قبل أيام، شهدت مصر حفلًا ضخمًا كان حديث العالم أجمع، وهو نقل مومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، أيضًا افتتاحًا مهيبًا لمتحف الحضارة وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية؛ حيث ستحكي أكثر من ٥٠ ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث.وخلال عرض المتحف من الداخل، شرح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، للرئيس السيسي محتويات ومقتنيات المتحف، وتم عرض عدد من النماذج للبيوت منذ القدم وحتى الآن أيضًا عدد من الديكورات الخاصة بكل عصر، "الدستور" تواصلت مع الشركة التي شاركت في تصميم تلك النماذج من خلال عدد من المهندسين المشرفين على تنفيذها.البداية كانت مع المهندس أحمد رجائي، هو صاحب شركة دار البناء العربي للمباني الخفيفة، يقول إن عملهم في المتحف كان عبارة عن تنفيذ سلسلة نماذج من المباني التي عاش فيها الإنسان بداية من بدء الحضارة وحتى وقتنا هذا، بداية من أهل الكهف مرورًا بالسبيل الإسلامي والبيت النوبي، وذلك توضيحًا لفكرة الحضارات وكيف بنى الإنسان مسكنه.وأوضح "رجائي"، في حديثه مع "الدستور"، أن التسليم كان قبل الافتتاح بشهر تقريبًا، مشيرًا إلى أنه تم اختيار الشركة بناء على سابقة أعمالهم في أعمال المتاحف، والتي كان منها متحف شرم الشيخ الذي تم افتتاحه في 31 أكتوبر الماضي، والذي يعتبر أيضًا ملتقى للحضارات الإنسانية.عبدالرحمن إبراهيم راغب، مشرف GPR بشركة دار البناء العربي للمباني الخفيفة، قال إن مشاركة الشركة اختصت بتنفيذ المباني الخفيفة التي تم عرضها خلال حفل موكب المومياوات والتي شرحها الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة، والتي منها الكهف والسبيل والبيت النوبي، كذلك كانت لنا مشاركة في الديكورات الموجودة على حائط المتحف، فالتيجان تم تصميمها باستخدام مادة GRC (وهي مادة مركبة تتألف من ملاط من اسمنت بورتلاند مائي وحصى ناعمة (رمل) مسلحة بألياف زجاجية مضادة للقلوية بالإضافة لبعض الإضافات الكيميائية الخاصة) ومادة البوليستر.وتابع "راغب"، في حديثه مع "الدستور"، أنه تم استخدام مادة GRP (وهي الألياف الزجاجية المقواة بالبوليمر) أو خامة البوليستر المستوردة في تصميم البيت النوبي وشكل الكهف الذي مكث فيه أهل الكهف، أيضًا بيت السبيل الذي كان موجودًا في العصر الإسلامي، موضحًا أن مدة التنفيذ استغرقت ما يقرب من العام ونصف العام، وكان يعمل عليها 4 مهندسين و6 عمال و3 فنيين، مختتمًا بأنه يشعر بالفخر لمشاركته في جزء من هذا الصرح التاريخي العظيم.