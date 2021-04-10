الداخلية تضبط قضايا احتيال واختلاس بـ1.9 مليار جنيه خلال أسبوع

وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كل صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، حيث استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية، السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية"، ضُبط خلالها 434 متهما، وبحوزتهم "23 قطعة سلاح نارى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 8 قطعة سلاح أبيض".وأثمرت الجهودـ خلال أسبوع ـ فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن عن مصرع عنصر وضبط 379 عنصرا إجراميا شديدي الخطورة بنطاق مديريات أمن "الجيزة- أسيوط- الدقهلية- السويس- الغربية- قنا- المنيا- الشرقية- كفر الشيخ- الأقصر- المنوفية- البحر الأحمر- القليوبية- البحيرة- دمياط- أسوان- بورسعيد- الفيوم- الإسماعيلية"، وبحوزتهم "205 قطعة سلاح نارى- كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة- كميات من المواد المخدرة" وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "سلاح- مخدرات- سرقة- قتل- شروع فى قتل"، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط 605 قطع سلاح نارى أبرزها "رشاش- 57 بندقية آلية- 90 بندقية غير مششخنة- 33 مسدسا- 424 فرد محلى- 741 طلقة مختلفة الأعيرة- 55 خزينة- 1047 قطعة سلاح أبيض".ونجحت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة في ضبط 9 تشكيلات عصابية، ضمت 24 متهمًا، ارتكبوا 32 حادث سرقة متنوعا، وضبط 72 قضية أحداث، وإعادة 9 سيارات مبلغ بسرقتها.وكشفت الداخلية عن غموض 47 حادثا متنوعا أبرزها "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة"، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 68 متهمًا.وتمكنت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام من تم تنفيذ 385755 حكما قضائيا، بينها 1606 حكم جناية، و142406 حكم حبس، و185777 حكم غرامة، و55966 مخالفة.ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات مكبرة، حيث شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط 8721 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط 130 قضية أسطوانات بوتاجاز، وبلغت المضبوطات 516 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم بـ69660 جنيها، وضبط 11 قضية مواد بترولية، بلغت 166956 لترا تم تجميعها لبيعها فى السوق السوداء، وضبط 8580 قضية سلع غذائية وتموينية، وزنت 1298٫126 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 233 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت 249٫343 طن، وكذا ضبط 88 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 20٫429 طن.وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 74576 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 60٫867٫941 جنيه.وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 1300 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها 194 قضية ضرائب عامة، كشف 70 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 65 قضية فى مجال الجمارك، 7 قضايا فى مجال حماية ممتلكات الدولة، 252 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ 435 حكم قضائى، 250 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط 14 قضية فى مجالات "اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال"، 13 قضية فى مجالات "اختلاس مال عام- استيلاء على المال العام- احتيال مصرفي- احتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع".. بقيمة إجمالية بلغت 1910458991جنيها، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط 1700 قضية متنوعة، أبرزها جرائم "سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض- أموال عامة- حيازة مواد مخدرة".. وكذا ضبط 2 تشكيل عصابى ضما 5 متهمين ارتكبوا واقعتي سرقة.