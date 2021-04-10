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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فنانو الإسكندرية يطالبون بإطلاق اسم رفيق خليل على أحد شوارعها

السبت 10/أبريل/2021 - 06:46 م
أتيليه الإسكندرية
أتيليه الإسكندرية
هبه عويضه
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نظم أتيليه الإسكندرية، لقاءً خاصًا تحت عنوان، فى حب رفيق خليل بحضور أولاد الراحل الفنان والعالم الدكتور محمد رفيق خليل، وجمع كبير من مثقفي وفنانى الإسكندرية.

شارك في اللقاء الفنان الدكتور محمد سالم، رئيس مجلس إدارة مركز تجميل المدينة، والدكتور شمس الدين أبو العزم، رئيس الأتيليه السابق، وأدار اللقاء الناقد السينمائي سامى حلمي، نائب رئيس مجلس الإداره نائبًا عن رئيس الأتيليه، والدكتور مصطفى عبد المعطي.

أكد معتز الشناوي عضو أتيليه الإسكندرية أن اللقاء أسفر عن مطالبات بجائزة سنوية باسم الدكتور محمد رفيق خليل وإرسال خطاب للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإطلاق اسمه على أحد شوارع المدينة، إضافة إلى دعوة الحضور لإصدار كتاب تذكاري عن رفيق يصدر عقب عيد الفطر.

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