فض حفلة «فان داى» لخريجى كلية الحقوق بنادٍ خاص فى طنطا

أغلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالغربية اليوم السبت أحد الأندية الخاصة بطريق نفيا بدائرة مركز طنطا، وذلك لمخالفة قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.وتم إلغاء احتفالية تخرج لخريجي كلية الحقوق، وذلك لمخالفة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدوله لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد حرصًا على السلامة العامة وتماشيًا مع قرارات الحكومة للحماية من فيروس كورونا.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إدارة النادي.