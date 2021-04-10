لترشيد المياه.. خطة لتحديث نظم الري في زراعات قصب السكر

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة التوسع فى الرى الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى عقد العديد من الندوات والمحاضرات للتعريف بأهمية الرى الحديث وتفعيل بروتوكولات التعاون مع البنوك والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث وكذلك إعادة تأهيل الترع والمصارف على مستوى محافظات الجمهورية.وعقدت الإدارة العامة للتوجيه المائي لجنوب الوادى في إسنا، برنامجا تدريبيا للمزارعين حول توجهات الوزارة لترشيد استهلاك المياه والتحول للرى الحديث بحضور المهندس أحمد حسين، وكيل إدارة التوجيه المائي لجنوب الوادى، في مصنع سكر قوص بمحافظة بقنا، بمشاركة معهد بحوث المحاصيل السكرية ومهندسى المصنع ومديرو الجمعيات الزراعية وعدد من كبار مزارعى قصب السكر بالمنطقة، لمناقشة آلية تنفيذ المناطق الاسترشادية لمشروع تطوير زراعة قصب السكر باستخدام تقنية الزراعة بالشتل والرى بالتنقيط بدلا من الرى التقليدى لترشيد استهلاك المياه.واستعرض الحضور خطة تحديث نظم الرى تمهيدا لتعميمها على باقى مساحات زراعات القصب بالمحافظة، بالإضافة إلى عرض التسهيلات التى يقدمها البنك الزراعى لتمويل الشبكات بقروض بفائدة 5% على خمس سنوات، كما تم التأكيد على ضرورة استخدام طرق الرى الحديث لما لها من مردود إيجابي تعود بشكل مباشر على المزارعين وكذلك ترشيد استهلاك المياه وخاصة فى زراعات قصب السكر.من جهته، قال المهندس إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري لـ"الدستور"، إن المشروعات تستهدف تطوير أساليب الري إلى حديثة بدلا من الطرق التقليدية مثل الغمر، فى عدة محافظات منها الفيوم، وذلك من خلال إدخال تحسينات على الترع الفرعية والمساقي وتعزيز مفاهيم المزارعين وتفعيل روابط المستخدمين.