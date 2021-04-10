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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة يفتتح معرض الأسر المنتجة بروضة السيدة (صور)

السبت 10/أبريل/2021 - 01:46 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات معرض الأسر المنتجة بروضة السيدة، والذي ينظمه صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتنسيق مع محافظة القاهرة ضمن مبادرة "طلباتك أوامر" لتسويق منتجات سكان المنطقة الذين تم تدريبهم على عدد من الحرف التى تساعدهم على إيجاد دخل لهم.

وتضمن المعرض مشغولات يدوية وملابس وإكسسورات ومصنوعات جلدية وشنط وزينة رمضان وشمع وصابون مصنع يدويًا.

وأكد محافظ القاهرة أن مشروع روضة السيدة أحد المشروعات المميزة معماريًا التى تم إنشائها فى إطار الخطة القومية للدولة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات غير الآمنة ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أنه مشروع متكامل يراعى النسق العمرانى للقاهرة الفاطمية الإسلامية ويوفر وحدات سكنية تراعى احتياجات المواطنين.

وثمن محافظ القاهرة الدور الذى يقوم به صندوق تطوير العشوائيات بالتعاون مع محافظة القاهرة فى تنفيذ خطط الدولة للقضاء على المناطق العشوائية.

وأضاف المحافظ أن مشروعات التطوير فى المنطقة لا تستهدف إنشاء وحدات سكنية حضارية فقط ولكن تهدف فى المقام الأول إلى توفير حياة كريمة لقاطنيها والتأثير الإيجابى على طموح الأجيال الجديدة من سكان المكان، مشيرًا إلى أنه بعد مرور عام على تواجد الأطفال فى المكان نجد منهم كل يوم إنجازات مميزة وجديدة تؤكد أن أبنائنا فى كل مكان لديهم قدرات ايجابية تحتاج فقط لمن يبرزها وهو الدور الذى اضطلعت به الدولة بنجاح.

وتهدف مبادرة "طلباتك أوامر" إلى الاستجابة لطلبات أهالى روضة السيدة، حيث تم تنفيذ عدد من الرحلات التثقيفية والترفهية كما تم زراعة وتشجير المكان وتوفير الأدوات اللازمة لمنح الأطفال الوسيلة لاطلاق ابداعاتهم فى الرسم بالتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، كما قام صندوق تطوير العشوائيات بتوفير التدريبات اللازمة لتعلم الحرف وعرض المنتجات بطريقة لائقة.

وأكد المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات أنه سيتم انشاء خمس مراحل لروضة السيدة تهدف فى المقام الأول إلى الاهتمام بالبشر قبل الحجر مشيرًا إلى أن روضة السيدة تعد أحد أهم المشروعات التى تفخر بها الدولة.

وكانت محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات قد قامت بتطوير منطقة تل العقارب وأنشأت مكانها روضة السيدة 1 على مساحة 6،5 فدان بتكلفة 330 مليون جنيه وضم المشروع 816 وحدة سكنية و198 محل ومثل نقلة حضارية كبرى لسكان المنطقة الذين تمت إعادتهم إليها بعد انتهاء التطوير خاصة وأنه يضم كافة الخدمات وتم تعيين جهاز إدارى متخصص للحفاظ عليه كما تم التعاقد مع شركتى أمن وصيانة للحفاظ على المبانى والمشروع.

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