«تسويق الأسماك»: «الرنجة» الأكثر مبيعا في معرض «أهلا رمضان»

أكدت رئيسة الدسوقي، مدير عام الإدارة العامة للتصنيع بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وجود إقبال كبير من المواطنين على شراء الرنجة البورسعيدي بسعر 30 جنيها والمغلفة بـ32 جنيها في المعرض الرئيسي "أهلا رمضان"، وهي أكثر الأسماك المدخنة مبيعا في المعرض.وقالت الدسوقي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه بجانب زيادة إقبال المستهلكين على الأسماك المدخنة مثل الرنجة، كان هناك إقبال على أسماك المجمدات وخاصة نوعين من الماكريل الأيرلندي الفاخر بعد خفض أسعاره في المعرض إلى 35 جنيها بدلا من 40 جنيها، والنوع الثاني وهو المكاريل الياباني بـ26 جنيها بدلا من 28 جنيها، خاصة أن كبار السن يفضلون هذه النوعية من الأسماك.