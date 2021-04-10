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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

19666 إصابة بفيروس كورونا فى إيران

السبت 10/أبريل/2021 - 01:57 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 193 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، إنه "تم خلال الساعات الـ24 الماضية، رصد 19 ألفًا و666 حالة جديدة للإصابة بفيروس کورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلی ملیونين و49 ألفًا و78 شخصًا ويكون 4 آلاف و329 شخصًا في وضع حرج".

وأضافت، أنه "تم تسجيل 193 حالة وفاة خلال اليوم، ليبلغ عدد المتوفين في إیران 64 ألفًا و232 شخصًا"، مشيرة إلى أن "عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونًا و702 ألف و62 شخصًا حتى الآن".

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