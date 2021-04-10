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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قيس سعيد: تناولت مع الرئيس السيسى قضايا الوعى والتصدى للمخاطر

السبت 10/أبريل/2021 - 01:53 م
قيس سعيد
قيس سعيد
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وجه الرئيس التونسى قيس سعيد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على جملة القضايا التى تم تناولها بالقاهرة، قائلا: "شكرا فخامة الرئيس على جملة القضايا التى تم التداول فيها وشكرا لكم على حسن الضيافة وكرم الوفادة فى أرض الكنانة فى مصر.. فى القاهرة المعزية، ويكفى أن نتحدث عن جملة من المحطات التاريخية المشتركة التى عاشتها تونس ومصر ليكون الموقف واحدا".

وأضاف قيس سعيد، فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقاهرة، أن حديثه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقاهرة، كان حول جملة من القضايا التى أثارها الرئيس المصرى والمتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التعرض إلى جملة من القضايا الدولية، متابعا: "تحدثنا عن كثير من المحطات، وعن كثير من المخاطر التى يجب التصدى لها، لأن هذه المخاطر كما يعلم الجميع تستهدف الدول والمجتمعات، ولا بد من أن يكون الوعى واضحا من أن هذه المخاطر كبيرة، والجهود التى يجب بذلها من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة ومرافقها الأممية وتماسك المجتمعات كبيرة".

وشدد على أنه يجب أن يكون هناك وعى بحجم المخاطر قائلا: "أعتقد أن هذا الوعى تشاركنا فيه العديد من القوى الوطنية التى تستوعب فكرة الدولة والحفاظ على المجتمعات"، متابعا عن حديثه مع الرئيس السيسي: "تحدثنا عن جملة من المبادئ والتصورات وعن ضرورة استنباط طرق جديدة للتعاضد والتكاتف وطرق نرتقى بواسطتها إلى ما نصبو إليه من أحلام.. كانت أحلامنا كبيرة فى وقت من الأوقات وكانت العقبات شديدة، ولكن ما دام الشعب بخير، الأمة كلها ستكون بخير وما دامت شعوب المنطقة بخير ودولنا بخير سيكون مستقبلنا خيرًا".

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