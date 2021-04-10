السيسي خلال مؤتمر مع نظيره التونسي: تناولنا تطورات الأزمة الليبية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تم استعراض القضايا المطروحة على الساحة العربية والحفاظ على الأمن القومى العربى، وسلامة واستقلالية الدول العربية، وتعزيز مفهوم الدولة الوطنية ورفض كافة محاولات التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للدولة العربية.وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التونسى: "أكدنا مواصلة الجهود لدعم الجهود الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للعالم العربى، وضرورة بذل الجهود لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".وتابع الرئيس السيسى: "تناولنا تطورات الأزمة الليبية وتفعيل الدول العربية إزاء هذه الأزمة، ورحبنا بتشكيل السلطة التنفيذية فى ليبيا، وأكدنا استعدادنا لتقديم كافة أشكال الدعم بما يمكنها بإدارة المرحلة الانتقالية، وعقد الانتخابات نهاية العام الجاري، وإنهاء التدخلات الخارجية وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الإرهابيين الأجانب من ليبيا، بما يضمن استقرارها الكامل والمنشود، ويصون سيادتها ووحدة أراضيها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق".