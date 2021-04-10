توديعًا للأمير فيليب.. سفن البحرية الملكية البريطانية تطلق مدافعها

ذكرت شبكة بي بي سي، أن سفن البحرية الملكية البريطانية أطلقت مدافعها خلال إبحارها تكريما للراحل الدوق فيليب، والذي عمل ضابطا في البحرية خلال الحرب العالمية الثانية وتولى منصب اللورد الأدميرال.كما أطلق الجنود نيران بنادقهم تحية لدوق إدنبرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ومن السفن الحربية في البحر، ويستخدم الجيش البريطاني المدافع الميدانية QF المكونة من حقبة الحرب العالمية الأولى في مناسبات العزاء والتتويج.وتجري الاستعدادات في المملكة المتحدة لتشييع جنازة الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الذي توفي أمس الجمعة عن 99 عام.