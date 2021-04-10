السيسى: اتفقنا على إعلان 2021 - 2022 عامًا للثقافة المصرية التونسية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بحث مع نظيره التونسي قيس سعيد، سبل الارتقاء بالتعاون الثقافى، بما يسهم فى تعزيز التقارب بين الشعبين، خاصة لدور الثقافة فى التصدي لمخاطر التطرف الفكرى التى تواجهها دول المنطقة، واتفقنا على إعلان 2021 - 2022 عاما للثقافة المصرية التونسية، من خلال تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية المشتركة في كل من مصر وتونس، بما يعكس التاريخ المشترك بين الشعبين والتواصل القائم بينهما.وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التونسى: "تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، ومطالبة المجتمع الدولى لتقديم مقاربة شاملة للتصدي لهذه الظاهرة بمختلف أبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية والأيديولوجية".وتابع الرئيس السيسى: "تم التأكيد على مواجهة كافة التنظيمات وتجفيف منابع التمويل، بالإضافة إلى مواجهة الفكر المتطرف الذي يشكل تهديدا على المنطقة وشعوبها".