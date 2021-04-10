شاهد.. كفيف يحفظ القرآن بثلاث قراءات: «نفسي أبقى عميد كلية»

طرق نور الله باب قلبه في سن صغير، فكان أول ما نطق به لسانه آيات الذكر الحكيم، ورغم حرمانه من نعمة البصر، إلا أن الله من عليه بنعمه البصيرة، ليصبح لديه القدرة على حفظ كتاب الله في عمر صغير، ليس ذلك فحسب، إنما كرمه الله بإيجازة 3 قراءات، مواصلًا مشواره في تحقيق حلمه بأن يكون في عميدًا لكلية علوم القرآن الكريم في المستقبل.لم يكن محمد عبد الله محمد، الطالب بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة النور للمكفوفين بالإسكندرية، من صغره طفلًا عاديًا، بل تعلق قلبه بالقرآن منذ نعومة أظافره، فسماع القرآن والإنصات له أثار انتباه والدته التي بدأت تتلو له بعض الآيات لينصت ويسمع ويردد بيسر وحب.«الدستور» انتقلت إلى منزل طالب القرآن بشرق الإسكندرية ضمن النماذج المشرفة التي نستهل بها استقبال شهر رمضان المبارك.تقول شيماء عبد المقصود والدة محمد، إنها بعد 4 شهور من ولادة نجلها،علمت أنه كفيف بعد أن كان لا يستجيب إلى الإشارات فعرضته على العديد من الأطباء وكانت النتيجة أن العصب البصري غير متصل بالمخ، فحمدت الله على عطاءه.أضافت شيماء لـ«الدستور» أنها تنبهت أن ابنها كان ينصت كثيرًا إلى القرآن عند تشغيله في الراديو، كما كان يجلس بجوار جدته وهى تصلي ويكون هادئًا، وهو أثار فضولها، فبدأت تتلو آيات القرآن بجواره فكان يسمع جيدًا، مشيرة إلى أنه عندما بدأ تعلم الكلام، كان يردد آيات القرآن، فبدأت تحفيظه في المنزل حتى أتمت معه حفظ جزء (عم).وتابعت أنها انتقلت بعدها مع زوجها ونجاحها من من مركز أبو حمص بالبحيرة لمحافظة الإسكندرية، وبجوار سكنها تعرفت الأسرة على الشيخ سمير حجازي وزوجته، اللذان استكملا مع محمد حفظ القرآن الكريم في سن الثالثة حتى ختمه على يد المحفظة أمل شعيب، لافتة إلى أن المحفظة نصحتها بأن تستكمل مع نجلها اتمام الإجازات على يد أحد الشيوخ، وكان التوقيت مع دخول محمد للمدرسة في سن السادسة.أوضحت أن نجلها بجانب تفوقه في الحفظ والتلاوة، متفوق أيضًا في الدراسة بداية من مرحلة الحضانة، وحتى الصف الخامس الابتدائي هو الأول دائمًا على المدرسة، فضلًا عن اشتراكه في العديد من المسابقات بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف والذي حصد من خلالها المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، ومسابقة تحدي القراءة العربي وحصد المركز الأول على الإسكندرية، بجانب مسابقات فرسان التحدي والمشروع القومي في القراءة.بدوره، قال محمد عبدالله إنه بدأ حفظ القرآن في الثالثة من عمره، وأتم حفظه في سن السادسة، بعد أن انهى حفظ القرآن، أنهى إجازة القرآن الكريم التي تتيح له تحفيظ غيره، ثم بدأ في رواية شعبة عن عاصم، مشيرًا إلى أنها رواية مختلفة عن رواية حفص عن عاصم بـ523 كلمة، كما أنهى رواية قالون عن نافع، وحاليا في الراوي الثاني لنافع وهو ورش، بجانب دراسته لأصحاب الصلة وهم (قالون، وابن كثير وأبو جعفر).أوضح أنه تأثر بالكثير من المشايخ وأحبهم منهم (الشيخ ممدوح إبراهيم عامر، عبد الفتاح الطاروطي، حجاج الهنداوي، ومحمود الشحات أنور، والشيخ محمد عبد العزيز حصان من الشيوخ القدامي، والشيخ المنشاوي ومحمود علي البنا، ومحمود خليل الحصري، عبد الباسط عبد الصمد، مصطفى اسماعيل).وأكد محمد أنه يرغب في إنهاء القراءات العشر الصغرى والقرءات العشر الكبري، وفي المستقبل يريد أن يصير قارئًا للقرآن الكريم، ويتطلع أن يكون عميدًا لكلية علوم القرآن الكريم، كالشيخ عبد الفتاح الطاروطي.