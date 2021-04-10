«الخدمات النقابية» تعرف العمالة المنزلية بحقوقهم داخل العمل

نظم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، دورة تدريبية حول مهارات الرصد والتوثيق، في إطار حملة العمالة المنزلية وحقوق عاملات المنازل للمطالبة بحماياتهن الاجتماعية والتشريعية والاقتصادية.بدأ العمل بالحملة منذ عام 2018، مستهدفة فتح حوار مجتمعي حول مشاكل عاملات المنازل في ظل غياب حماية قانونية لهن، حيث يستبعدهن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من حمايته التشريعية، وفي هذا الإطار تم تنظيم عدد من الأنشطة مستهدفة التعريف بالاتفاقية الدولية رقم 189 لسنة2011 الخاصة بالعمال المنزليين ومدى ما توفره من حماية لمطالبة الحكومة المصرية التصديق عليها لما تتضمنه من توفير حماية تشريعية واجتماعية للعمالة المنزلية، كذلك تم تنظيم مائدة مستديرة ضمت العديد من الخبراء القانونيين والحقوقيين والقيادات النقابية والعمالية لطرح مقترح قانون خاص بعاملات المنازل ومدهم بتدابير حماية مساوية لتلك المقدمة للعمال والعاملات الذين يشملهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتواصلا للعمل تم الانتهاء من إعداد مقترح مشروع قانون بشأن تنظيم العمالة المنزلية بعد صياغته بما يتوافق من حماية تشريعية مع مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث تقدم بمقترح المشروع "ستون نائبا" 14 مارس الماضي لإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة بالبرلمان بعد عمل استغرق عدد من المراحل اللاحقة على صياغته في صورته النهائية.وفي هذا الإطار، تواصل دار الخدمات بالتعاون مع المؤتمر الدائم للمرأة العاملة خطوات حملتها الممتدة للمطالبة بالموافقة على مقترح مشروع القانون والتصديق على الاتفاقية رقم 189 لسنة 2011، كما تؤكد على استمرارية العمل مع عاملات المنازل بما هو متاح الاستفادة به في الوقت الراهن بشأن قرار وزارة القوى العاملة والهجرة (رقم 213 لسنة 2012).وتأتي الدورة التدريبية الحالية متضمنة مهارات الرصد والتوثيق لرفع قدرات القيادات النقابية والعمالية بكيفية رصد مشاكل عاملات المنازل وتوثيقها وكذلك ألمامهم بمواد مقترح القانون المقدم للبرلمان لرفع وعي أكبر عدد من عاملات المنازل بما يتضمنه القانون من حقوق وحماية تشريعية واجتماعية.وفي هذا الإطار، تمت الدورة التدريبية على مدار يومين، وتضمنت أربعة جلسات تناولت من خلالها شرح وافى لمقترح القانون، وكذلك كيفية رصد مشاكل عاملات المنازل وما يتعرضن له من انتهاكات بسبب استبعادهن من قانون العمل.وشارك بالدورة التدريبية 15 قيادة نقابية وعمالية من ستة محافظات (القاهرة الكبرى، المنيا، الإسكندرية،الغربية، السويس، والإسماعيلية)، ممثلين لنقابات (الضرائب العقارية، التموين، التعليم، تعليم الكبار، الاتصالات، فضلا عن ممثلي عاملات الزراعة بمحافظة المنيا).