«الوفد» ينظم حفل تأبين للراحل سعد الجمال عقب شهر رمضان

التقى الكاتب الصحفي النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الجيزة، بقيادات لجنة الوفد بمركز الصف برئاسة أحمد جبران.حضر اللقاء، أعضاء هيئة المكتب وعدد من ممثلي القرى على مستوى المركز، كما حضر الاجتماع يحيى أبو شنب، ومحمد عبد النبي جبريل، نائبا رئيس اللجنة العامة، ومحمد محروس سكرتير مساعد اللجنة العامة.بدء الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد وقراءة "الفاتحة" على روح النائب الراحل اللواء سعد الجمال، وتحدث أحمد جبران رئيس لجنة الصف، مشيرا إلى إنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية، وكانت أبرزها، تنظيم ملتقى توظيف الشباب الذي كان الأكبر من حيث مشاركة الشباب والشركات على مستوى مركز الصف، وأشار أيضا إلى دور حزب الوفد بالصف منذ بداية أزمة كورونا من تعقيم القرى، ودعم مستشفى الصف بالكمامات الطبية والقفازات الطبية، وعددا من الخدمات العامة.كما عرض جبران مجهود حزب الوفد بمركز الصف لحل مشكلة مخر سيل الوادي، والصف والأقواز، بقيادة اللواء سعد الجمال، والمتابعة المستمرة للقوات المسلحة لحل هذه الكارثة المؤكدة.وخلال كلمة الكاتب الصحفي طارق تهامي، سكرتير مساعد حزب الوفد، ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الجيزة، نقل تحية المستشار بهاء الدين أبو شقة لكل الوفدين بالصف، مشيرا إلى أن رئيس الوفد قرر تنظيم حفل تأبين للراحل اللواء سعد الجمال، بحضور رئيس الوفد، عقب شهر رمضان المبارك.وأشاد تهامي بدور لجنة الوفد بمركز الصف وبالمجهودات "الاستثنائية" التي تمت على مستوى المركز، مطالبآ هيئة المكتب والوفدين بالصف في مواصلة جهودهم لخدمة أهالي مركز الصف، مشيرًا إلى أن اللجنة العامة بالمحافظة سوف تتابع وتسعى إلى توفير كافة الاحتياجات التي يتطلبها استمرار العمل بكفاءة في اللجنة.وأشار تهامي إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لشباب مركز الصف، ليتم شرح أفكار ومفاهيم حزب الوفد، وتدريبهم على العمل الجماهيري الخدمي للمشاركة في حل عدد من القضايا التي تواجه المركز.وتم الاتفاق مع النائبة أسماء سعد الجمال، على عقد الاجتماع القادم بحضورها لبدء اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ خطة العمل.