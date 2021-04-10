غدًا.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بـ «أحد المخلع»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا بالأحد الخامس من الصوم الأربعيني الكبير، وهو "أحد المخلع".وتدور أحداث يوم أحد المخلع، حول المفهوم الروحي لليوم وطرق الاستفادة منه.وأسبوع "المخلع" هو خامس أسابيع الصوم الكبير الذي تمتد مدته 55 يومًا متصلة، على مدار 8 آحاد تنتهي بأحد القيامة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.