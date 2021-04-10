ضبط محلات جزارة و10 مصانع مخالفة بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى القليوبية حملة تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات قبل شهر رمضان أسفرت عن ضبط محلات جزارة و10 مصانع ومخازن بدون ترخيص وبلغت جملة المضبوطت نحو 15 طن مواد غذائية.تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات يفيد قيام حملة مكبرة لضبط المنشآت الغير مرخصة أسفرت عن ضبط 4 محلات جزارة بدون ترخيص وعدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن أسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.وفى مجال حماية البيئة تم ضبط 3 مخازن ومصنعين بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت 8،09 طن مواد غذائية و75 كرتونة مياة معدنية و576 قطعة حلوى طحينية.وفى مجال الصحة العامة تم ضبط 5 مصانع بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 7 أطنان و12621 بكرة مناديل ورق و9،6 طن و150 قطعة مخلفات ومصنعات بلاستيكية ومجهولة المصدر بدون بيانات ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس.وفى مجال عوادم السيارات تم ضبط 21 سيارة تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة.