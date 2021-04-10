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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحفناوي: أصحاب الأمراض المزمنة أهملوا فى المتابعة الطبية واهتموا بكورونا

السبت 10/أبريل/2021 - 02:05 م
الدكتور هشام الحفناوي
الدكتور هشام الحفناوي
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور هشام الحفناوي، الرئيس السابق للمعهد القومي للسكر ورئيس اللجنة القومية للأمراض غير السارية، إن الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والكلى أهملوا في المتابعة الطبية واهتموا بفيروس كورونا، وهو ما يعرضهم للمخاطر.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مستجدات بروتوكولات علاج فيروس كورونا، أن لدى البعض اعتقادا أن مرض السكر هو سبب ضعف المناعة والتعرض لمضاعفات كورونا، على الرغم من أن المريض إذا تناول الأدوية في مواعيدها وحافظ على مستوى السكر في المعدل المضبوط واتبع نمط حياة صحيًا، بإمكانه التغلب على الفيروس شأنه شأن أي شخص عادي.

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