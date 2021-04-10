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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان

السبت 10/أبريل/2021 - 01:35 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما بعث برقيات مماثلة لرئيس الوزراء ورؤساء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء وشيخ الأزهر والمحافظين.

جاء في نص برقية المحافظ: يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة المنيا، بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات.

إننا يا سيادة الرئيس نستقبل شهر رمضان الكريم مزودين بقوة العزيمة والايمان والإصرار على النهوض برسالتكم النبيلة لدعم التنمية والاستقرار وملتزمين بالمصالح العليا للوطن ومعاهدين الله تعالي على المضي قدما نحو إعلاء قيم الحق والعدل ودفعا لجهود البناء والتقدم والتنمية الشاملة، داعيا الله عز وجل أن يوفقكم، قائدا للمسيرة الوطنية، ويحقق على أياديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها، ويديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم وأن يكلل خطاكم دائما بالنجاح لتواصلوا مسيرة عطاياكم وجهودكم البناءة لخدمة وطننا الحبيب.

كما بعث المحافظ، برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسادة الوزراء والمحافظين.

وقدم المحافظ، خالص التهنئة لأهالي شعب المنيا، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ بلادنا مصر وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.

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