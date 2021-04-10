محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان
السبت 10/أبريل/2021 - 01:35 م
المنيا ـ على حسينطباعة
بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما بعث برقيات مماثلة لرئيس الوزراء ورؤساء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء وشيخ الأزهر والمحافظين.
جاء في نص برقية المحافظ: يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة المنيا، بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات.
إننا يا سيادة الرئيس نستقبل شهر رمضان الكريم مزودين بقوة العزيمة والايمان والإصرار على النهوض برسالتكم النبيلة لدعم التنمية والاستقرار وملتزمين بالمصالح العليا للوطن ومعاهدين الله تعالي على المضي قدما نحو إعلاء قيم الحق والعدل ودفعا لجهود البناء والتقدم والتنمية الشاملة، داعيا الله عز وجل أن يوفقكم، قائدا للمسيرة الوطنية، ويحقق على أياديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها، ويديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم وأن يكلل خطاكم دائما بالنجاح لتواصلوا مسيرة عطاياكم وجهودكم البناءة لخدمة وطننا الحبيب.
كما بعث المحافظ، برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسادة الوزراء والمحافظين.
وقدم المحافظ، خالص التهنئة لأهالي شعب المنيا، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ بلادنا مصر وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.
جاء في نص برقية المحافظ: يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة المنيا، بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات.
إننا يا سيادة الرئيس نستقبل شهر رمضان الكريم مزودين بقوة العزيمة والايمان والإصرار على النهوض برسالتكم النبيلة لدعم التنمية والاستقرار وملتزمين بالمصالح العليا للوطن ومعاهدين الله تعالي على المضي قدما نحو إعلاء قيم الحق والعدل ودفعا لجهود البناء والتقدم والتنمية الشاملة، داعيا الله عز وجل أن يوفقكم، قائدا للمسيرة الوطنية، ويحقق على أياديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها، ويديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم وأن يكلل خطاكم دائما بالنجاح لتواصلوا مسيرة عطاياكم وجهودكم البناءة لخدمة وطننا الحبيب.
كما بعث المحافظ، برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسادة الوزراء والمحافظين.
وقدم المحافظ، خالص التهنئة لأهالي شعب المنيا، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ بلادنا مصر وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.