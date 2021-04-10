«العسال»: الفترة المقبلة «حرجة» تستلزم رفع الوعى والالتزام بالإجراءات الاحترازية

قالت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة، إننا مقبلون على فترة حرجة، تستلزم زيادة الوعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة أنها توافق نفس الفترة التي شهدت تزايدًا ملحوظًا في عدد الإصابات والوفيات من العام الماضي.‎وتابعت، في مؤتمر صحفي، منذ تصنيف كورونا كـ"وباء" في مارس ٢٠٢٠ ظهرت مشكلة في التعامل مع الأمراض الصدرية المزمنة، كأحد عوامل الخطورة المرتبطة بالفيروس، ومنها الربو الذي يقدر عدد الإصابات به بنحو ٣٣٠ مليون شخص على مستوى العالم.‎وأكدت حرص اللجنة العلمية لمكافحة كورونا على التعاون مع لجنة الأمراض غير السارية لوضع بروتوكول للأمراض المزمنة في زمن كورونا، لتجنب الإصابة بالمضاعفات الأكثر خطورة لهذه الأمراض، خاصة مع توقف بعض الأشخاص عن تناول أدويتهم والمتابعة الطبية خوفًا من الفيروس المستجد.