«التموين»: زيادة كبيرة فى شراء الكوبونات السلعية مع اقتراب شهر رمضان

قال المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، إن هناك زيادة في شراء الكوبونات السلعية مع قرب حلول شهر رمضان بنسب كبيرة على غير المعتاد، لافتًا إلى أن وزارة التموين تطبق مبدأ التكافل الاجتماعي بين المواطنين القادرين وغير القادرين من خلال توفير كوبونات المشتريات السلعية بقيمة نقدية تبدأ بـ20 جنيهًا وتصل 100 جنيه للعام الثاني على التوالي.وأضاف "خليل"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الكوبونات متوفرة وتم تفعيلها حاليًا في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة وفروع الهايبر ماركت والدلتا ماركت طوال العام، مؤكدًا أنها ليست مقتصرة على شهر رمضان، لكن ليحصل عليها القادرون لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجًا كأولوية لوصول السلع التي يحتاجونها.وأوضح، أن المواطن صاحب الكوبون السلعي أو كوبون المشتريات له الحق في اختيار السلع التي تناسبه حسب القيمة النقدية المتوفرة لثلاثة كوبونات، لافتًا إلى أن المواطن له الحق أيضًا في اختيار السلع الرمضانية أو اللحوم أو الدواجن طبقًا لقيمة الكارت أو الكوبون.