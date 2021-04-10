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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«علمية كورونا»: البروتوكول المصرى لعلاج الفيروس من الأفضل عالميًا

السبت 10/أبريل/2021 - 01:45 م
البروتوكول المصري
البروتوكول المصري
سارة سعودى - فاتن خديوي
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‎قال الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة، إن البروتوكول العلاجي الذي وضعته اللجنة العلمية وحدثته 3 مرات، كان آخرها في نوفمبر الماضي، حقق نتائج جيدة، وتم تعميمه على جميع المستشفيات.

‎وأكد حسني، خلال مؤتمر صحفي، أن البروتوكول المصري لعلاج كورونا من أفضل البروتوكولات على مستوى العالم، ومنظمة الصحة العالمية وضعت في يناير من العام الجاري خطوطًا استرشادية لعلاج الفيروس شبيهة بما وضعتها اللجنة العام الماضي، بما يؤكد أن البروتوكول المصري كان له السبق في التعامل مع الحالات والأعراض المختلفة، وهو ما جعل الكثير من الجهات العلمية تستعين به.

‎وأشار حسني إلى أن اللجنة تعمل على إدخال الأدوية الجديدة للوصول إلى أفضل نتائج ممكنة، وأدرجت مضاد الڤيروسات حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مؤكدًا أن توفيره في الصيدليات أمر مهم وسيمثل راحة كبيرة للحالات التي تحتاجه بدلًا من الذهاب للمستشفيات.

‎وأكد أن البروتوكول يضم طرق التعامل مع جميع الحالات حسب شدتها، ابتداءً من حالات الاشتباه ووصولًا إلى الحالات المؤكدة، مضيفًا أن وزارة الصحة توفر حاليًا فحص كورونا عن طريق مسحة "PCR" بالمجان، وتظهر نتيجته خلال 48 ساعة فقط.

‎وحذر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا من المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم وتزايد التجمعات، وعدم التزام الكثير من المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مشددًا على أن اللقاح هو وسيلة الحماية الأساسية لمواجهة الفيروس، بخلاف التباعد الاجتماعي.

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