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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اختراق جديد لـ«فيسبوك».. نشر أرقام هواتف الآلاف من المستخدمين

السبت 10/أبريل/2021 - 01:31 م
فيسبوك
فيسبوك
هدير سند
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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن تفاصيل أداة جديدة عبر الإنترنت تحتوي على أرقام هواتف الآلاف من مستخدمي فيسبوك، بعدما جرى اختراقها.

وذكرت الصحيفة، أن الأداة الجديدة لا علاقة لها بعملية الاختراق التي طالت قبل أيام البيانات الشخصية لنحو نصف مليار مستخدم لفيسبوك، مبرزة أن البيانات المخترقة مختلفة تماما.

وأشار التقرير إلى أن الأداة عبارة عن روبوت، وهي متوفرة على خدمة "Telegram"، للمراسلة المشفرة.

وتتيح الأداة للعملاء الدفع للكشف عن عدد المستخدمين الذين أبدوا إعجابهم بصفحات معينة على منصة التواصل الاجتماعي، كما تقدم الأداة إمكانية كشف أرقام هواتف المستخدمين الذين أعجبوا بتلك الصفحات.

اضافت الصحيفة أنه للوصول إلى أرقام هواتف المستخدمين، تطلب الأداة أولا إدخال رمز الصفحة على فيسبوك، وبعد إدخال الرمز، سيقترح عليك الروبوت تكلفة شراء بيانات الأشخاص المعجبين بتلك الصفحة، وإذا كانت الصفحة تحتوي على أقل من 100 إعجاب، فسيعرض الروبوت البيانات دون مقابل، أما الصفحات التي تضم مئات الآلاف من الإعجابات، فقد تكلف مجموعة بياناتها مئات الدولارات.

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