المشدد 3 سنوات لأميني شرطة بقسم الأميرية في مقتل مجدي مكين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، بالسجن 3 سنوات لأميني شرطة في إعادة إجراءات محاكمتهما بقضية مقتل مجدي مكين بقسم شرطة الأميرية.كانت المحكمة قضت بمعاقبة ضابط بقسم الأميرية و8 أمناء شرطة (مخلى سبيلهم) بالسجن 3 سنوات بتهمة قتل المجني عليه مجدي مكين داخل قسم الأميرية، وبرأت أمين شرطة من التهم المنسوبة له.وأحالت نيابة غرب القاهرة الكلية، في وقت سابق، الضابط "ك. م" معاون مباحث بقسم الأميرية، و9 أمناء شرطة آخرين بالقسم إلى محكمة الجنايات، في واقعة تعذيب المجني عليه مجدي مكين حتى الموت داخل قسم شرطة الأميرية.ونسبت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمدي بجهة عملهم (وزارة الداخلية)، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه.وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.