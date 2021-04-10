الجروب الأدبي التنويري ينشر الثقافة والفن دون تطرف

كشف خبر وفاة د. نوال السعداوي، الخلايا النائمة في جروبات القراءة المنتشرة عبر الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي، فما لبث أن نشر أدمن جروب نادي القراء المحترفين خبر وفاة السعداوي، حتى اندلعت تعليقات الكراهية وتكفير الكاتبة الراحلة.وكشفت التعليقات والتفاعل حول الخبر عن كم الأفكار الإرهابية التي يعتنقها أعضاء هذا الجروب، وما يبثونه من أفكار متطرفة تنشر الكراهية. علي جانب آخر هناك أيضا العديد من الجروبات التنويرية التي يحترم أعضاءها حرية الآخر في اعتقاد ما يريد والتعبير عنه٬ ومن هذه الجروبات "الجروب الأدبي التنويري".حول الجروب وفكرة تأسيسه وشروط الانضمام له كان لـ"الدستور" هذا اللقاء مع مؤسسه يوسف شهابوعن فكرة الجروب يقول يوسف: توقفت عن الكتابة منذ فترة طويلة علي الفيسبوك، وهذا له أسباب لقد سئمت من المناقشات السطحية، السقيمة، العقيمة ووجدت نفسي في لحظة ما، منسحب بهدوء ودون ضجة، وهذا لا يعني أني لا أكتب ولا أناقش، ولذلك قررت أن أقوم بعمل جروب أدبي تنويري لي ولأصدقائي كي نتحدث في كل المجالات التي تهمنا من أدب وفن تشكيلي وموسيقي وشعر وتاريخ، دون الخوض في تفاهات ودون تعصب أو تنمر أو عنصرية وكذلك دون دعوة أو تبشير وأسست الجروب.وعن تأسيس الجروب تابع: أسسنا الجروب دون قواعد مكتوبة، وجدنا بعد التأسيس التفاعل الإيجابي والإلتزام الشخصي التام من جميع الأعضاء بكل ما هو راقي وجميل في الحياة وجميع الإنسانيات.وعن قواعد النشر أوضح: النشر في الجروب يتم دون رقابة منا، لأنه يضم النخبة المثقفة في مصر والعالم العربي ومنهم من يعتقد في دين أو إله ومنهم اللادينيين ومنهم من لا يعتقد في لا شيء، نحن لا يهمنا ما بداخلهم ومدي إيمانهم من عدمه.نحن جروب لا يتحدث في السياسة أو في الأديان أو في كرة القدم على سبيل المثال، وما لمسناه من حس رفيع المستوي ومسؤلية شخصية من جميع الأعضاء بأن هذا الجروب فقط للأدب والفن والشعر والموسيقى وجميع الإنسانيات، نحن نرفع راية كل ما يثري الوجدان من المذكور أعلاه.وحول التفاعل مع الجروب وداخله أردف: يقدم لدينا ذوو الخبرة والتجربة والعلم محاضرات ومقالات ومنشورات في تذوق العمل الفني، فنحن نرى تلك اللوحة رائعة وجميلة وتحرك مشاعرنا ولكننا لا نعلم السبب، وهكذا دواليك في كل الفنون، النحت والموسيقى والشعر والسينما والرقص، وبالطبع سنطرح آراء وتساؤلات ونحاور لنتعلم ونثري التجربة.وأود أن أذكر في هذا المجال علي سبيل المثال، الدكتور حسين فوزي، حيث كان يقدم برنامجا في الإذاعة المصرية عن تذوق الموسيقى الكلاسيكية. نحن نركز فى المواضيع التى ستطرح للبحث والمناقشة على كيفية نشر وتشجيع تذوق الآداب والفنون عند العامة وكذلك الفنون التى ليس لها جمهور كبير كالفن التشكيلى مثلا.. ونتناقش أيضًا لماذا يبتعد العامة عن هذه الفنون وكيف نعالج ذلك.وعن ما يميز الجروب عن غيره وهل كان تأسيسه ردا علي اكتشاف الطبيعة المتطرفة لأغلب جروب نادي القراء المحترفين وكشفتها وفاة نوال السعداوي؛ أوضح: نحن لا نمثل حركة أو مذهب ولا ننتقد تيارات علمانية أو دينية أو سياسية ولا نؤيدها. لم نؤسس الجروب لنصلي علي النبي أو نمجد سيدنا ولسنا كذلك محل مقارنة بهذا المنتدىجروب أو بذاك وليس لدينا شروط لمن يريد الانضمام إلينا سوى التنوير ونقترب الآن من حوالي 750 عضو من جميع النخب الثقافية والفنية والأدبية.وتابع: ليس لدينا أجندات أو موضوعات وقضايا مقرر مناقشتها بين أعضاء الجروب، لأنهم هم من يقرروا فيما يريدون تناوله. أما صفة "التنويري" في اسم الجروب فهي كل ما ذكر سابقا وأملنا أن ننشر الإنسانيات الراقية في جميع أرجاء مصر والوطن العربي.أما فيما يخص جروب نادي القراء المحترفين٬ وتعليقاتهم الداعشية على خبر وفاة د. نوال السعداوي، فهذا ليس ما دعانا إلي تأسيس الجروب، لأننا تأسسنا في شهر يناير الماضي قبل وفاتهاوعن الذي يهدف إليه الجروب وخططه المستقبلة أكد: نحن الآن بصدد إنشاء قناة يوتيوب ونهدف إلى أمرين: أولًا بلورة وتجسيد ذلك التسارع في نسق الأفكار ووفرتها في شكل نقاشات حرة موضوعية٬ منفصلة عن أي تأثيرات استنادا إلى العقل والذكاء الجمعيين الإيجابيين في شتى المجالات الفكرية، الثقافية، الأدبية، الفنية، الخ متطلعين إلى المستقبل بشكل إيجابي.ثانيًا رغم أن الجروب ليس مفتوحًا للعموم، فهو جروب خاص بالأعضاء وذلك لضمان الجودة. لكننا نسعى إلى نشر مقاربتنا خارج أسوار الجروب وطرح إشكاليات غير مألوفة أو متداولة لإيجاد حلول أو على الأقل طرح الاسئلة بشكل صحيح.يشار إلى أن مؤسسي الجروب هم: يوسف شهاب، مصري ألماني مقيم في فرانكفورت٬ بهاء إبراهيم، تونسية مقيمة في مصر٬ الفنانة التشكيلية لمياء السيد، صفاء السويفي، مصرية إنجليزيه مقيمه في إنجلترا٬ وسامح حنا، مصري أميريكي مقيم في كاليفورنيا.