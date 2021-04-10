إطلاق خدمات تموينية جديدة على «دعم مصر» اليوم

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، عدة خدمات جديدة على موقع "دعم مصر"، في إطار تسهيل حصول أصحاب البطاقات المستفيدين من منظومة الدعم على الخدمات بكل سهولة ويسر، خاصة بعد نجاح الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، في تفعيل العديد من خدمات بطاقات التموين إلكترونيا، خلال الفترة الماضية.وأوضحت أن الخدمات الجديدة هي:- إصدار بدل لبطاقة التموين.- إصدار بطاقة تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية.- إضافة المواليد الجديدة للفئات الأكثر احتياجا وذات الدخل المنخفض بالمرحلة الأولى.- خدمة فصل نفسي وهي الفصل من بطاقة العائلة.- خدمة النقل من محافظة لأخرى.- خدمة صرف تمويني لمستحقي التموين خبز فقط.- ضم أفراد أسرتي غير المقيدين بالدعم التمويني.- خدمة تفعيل الرقم السري.- خدمة إعادة إرسال الرقم السري.- يتيح موقع دعم مصر حاليا استعلام بيانات وصرف البطاقة.- خدمة الاستعلام عن البطاقة.وأشارت إلى أن هذه الخدمات لا بد من التأكد قبلها من رقم التليفون الشخصي لصاحب البطاقة عبر رابط موقع دعم مصر