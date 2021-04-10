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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«هندسة القاهرة» تفوز بالمركزين الأول والثانى فى مسابقة شيل العالمية

السبت 10/أبريل/2021 - 02:00 م
ماراثون شيل البيئي
ماراثون شيل البيئي
إسراء جمال
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فوز فريق كلية الهندسة بالجامعة، بالمركزين الأول والثاني في مسابقة "ماراثون شيل البيئي" العالمية لفرق الجامعات Shell Eco-marathon، وذلك من بين أكثر من 89 جامعة مشاركة في المسابقة؛ متفوقًا على فرق جامعات أوروبية وإفريقية.

وفاز فريق كلية هندسة القاهرة بالمركز الأولى في فئة ابتكار التصميم والمحاكاة "ALTAIR-Simulator Innovate Award"، وهي جائزة لتعظيم الاستفادة من حزمة برامج تصميمية للمساعدة في تصميم السيارات بشكل أمثل "ومعها جائزة مالية 1500 دولار"، وفاز الفريق بالمركز الثاني في فئة التواصل المجتمعي والتوعية "Communications Award" بأهمية دور السيارات الصديقة البيئة "ومعها جائزة مالية 750 دولارا"، كما حصل الفريق على المركز الخامس بمسابقة السيارات ذاتية القيادة "Autonomous cars" لتطوير برامج القيادة الذاتية للسيارات الصغيرة.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بما حققه فريق كلية الهندسة، وهنأهم بفوزهم بالمركزين الأول والثاني في ماراثون Shell البيئي العالمي، وقرر صرف مكافآت متميزة للطلاب المشاركين وهيئة الإشراف.

وأكد "الخشت"، على قدرة طلاب جامعة القاهرة المنافسة بقوة في المسابقات العالمية في مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة فيها، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه للفرق الطلابية المشاركة في المسابقات الدولية والإقليمية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن فوز الفريق الطلابي يعد مؤشرا على نجاح برامج تنمية الابتكار والإبداع ومواكبة المناهج الدراسية للتطور الأكاديمي في العالم.

من جهته، قال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة، إن فريق كلية الهندسة المشارك يتكون من 80 طالبا وطالبة من أقسام الكلية المختلفة، ويشرف عليهم الدكتور عمر أحمد سليمان حزين، الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية.

وأضاف أن الفريق يشارك بصفة دورية بمسابقة ماراثون Shell البيئي، والتي حقق بها جوائز مميزة ومراكز متقدمة في أعوام سابقة، مؤكدًا أن جهود طلاب الكلية مستمرة لحصد المزيد من الجوائز، من خلال تمثيلهم مصر وجامعة القاهرة في المسابقات الهندسية الدولية.

جدير بالذكر أن مسابقة "Shell Eco-Marathon" مسابقة عالمية تنظمها شركة Shell بهدف مشاركة طلاب الجامعات في تصميم وتنفيذ سيارات صديقة للبيئة، ويشارك فريق هندسة القاهرة بالمسابقة بسيارات صديقة للبيئة في فئتين "Prototype وUrban-Concept"، وهي سيارات صغيرة، الهدف منها تحقيق أكبر مسافة بأقل كمية وقود.

يشار إلى أن كلية الهندسة بجامعة القاهرة بدأت المشاركة بالمسابقة وتكوين الفريق عام 2012، بناء على بروتوكول تعاون بين الكلية وشركة Shell، وكان بطلب من شركة Shell للتعاون مع الجامعات المصرية المختلفة، حيث تشارك في المسابقة من مصر جامعات عين شمس وحلوان والإسكندرية ونحو 10 جامعات ومعاهد هندسية أخرى.

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